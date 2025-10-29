مناقشة التحديات التي تواجه النساء العاملات وسبل تعزيز بيئة العمل في ندوة حوارية

نظّمت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، الدكتورة حورية الطرمال، الثلاثاء بديوان رئاسة مجلس الوزراء، ندوة بعنوان:

“الصحة النفسية للمرأة في بيئة العمل: بين الطموح وتحديات الواقع”.

واستضافت الندوة الدكتورة أسماء المعرّف من جمهورية مصر العربية، وشارك فيها الدكتور سامر سعيد، مسؤول ملف الصحة النفسية والتنمية المستدامة، إلى جانب حضور الآليات الوطنية للمرأة الليبية، اللجنة الاستشارية للخطط والاستراتيجيات، وعدد من القياديات وموظفات ديوان مجلس الوزراء، إضافةً إلى ممثلين عن عدد من المؤسسات المعنية بقضايا المرأة والتنمية.

وهدفت الندوة إلى تسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية للمرأة في بيئة العمل ودورها في تحقيق التوازن بين الطموح المهني والاستقرار النفسي، إضافةً إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه النساء العاملات وسبل دعم بيئة عمل أكثر شمولًا وصحة.

وفي كلمتها، أكدت الوزيرة الطرمال حرصها على دعم المبادرات التوعوية التي تعنى بصحة المرأة النفسية وتمكينها في بيئة العمل، مشددة على أهمية توفير برامج ومبادرات تُسهم في تعزيز الصحة النفسية للمرأة لما لذلك من أثر إيجابي على أدائها المهني واستقرارها الأسري والمجتمعي.

وأثنت الوزيرة على جهود حكومة الوحدة الوطنية في دعم وتمكين المرأة الليبية، مؤكدة اهتمامها المستمر بتهيئة بيئة عمل أكثر توازنًا وإنصافًا للنساء في مختلف القطاعات.

واختتمت الندوة بـ نقاش مفتوح بين الحضور، تناول أبرز السبل والمقترحات لتعزيز الصحة النفسية للمرأة في مؤسسات العمل، مؤكدين أهمية التعاون المشترك بين الجهات المعنية لتحقيق بيئة عمل أكثر صحة وتوازنًا للمرأة الليبية.