مناقشة التحضيرات لاستضافة المؤتمر الدولي حول السيادة الجوية

عقدت اللجنة التحضيرية المكلفة من وزارة الدفاع بإقامة المؤتمر الدولي حول السيادة الجوية، اجتماعا اليوم لمناقشة التحضيرات لإقامة المؤتمر المزمع إقامته في الربع الأخير من هذا العام، بالعاصمة طرابلس.

وشارك وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، محمد خليل عيسى، الاجتماع، لتقديم وجهة نظر الوزارة حول المواضيع المقترحة على المؤتمر.

وخلال الاجتماع، أكد المشاركون على الأهمية البالغة التي توليها ليبيا لهذا الموضوع، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة، مع أهمية وضع خطط واستراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات التي تواجهها الدول المشاركة في هذا الحدث.

يذكر انه سيتم طرح أوراق علمية خلال المؤتمر، تتعلق بحماية السيادة الجوية وأمن وسلامة الطيران، بحضور مشاركين من مختلف الدول العربية والأجنبية، من خبراء ومختصين في مجال الأمن والدفاع، وصناع القرار، لا سيما المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالطيران المدني والعسكري.

ومن المتوقع أن يصدر المؤتمر في ختام أعماله توصيات هامة تساهم في تعزيز الأمن الجوي والاستقرار بالمنطقة.