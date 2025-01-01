مناقشة الترتيبات اللازمة لاستئناف عمل سفارة استراليا في طرابلس

التقى مدير إدارة آسيا وأستراليا بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نوري الكاسح، مع القائم بالأعمال السفارة الهندية في ليبيا محمد عليم.

وتناول الاجتماع “سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والترتيبات اللازمة لاستئناف عمل السفارة بكامل طاقمها في طرابلس، وسُبل تحديث الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، كما تم التأكيد على أهمية عودة الشركات والعمالة الهندية للمساهمة في عمليات جهود إعادة الإعمار في البلاد، كذلك تنسيق التعاون المشترك في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.