بمشاركة عربية واسعة.. ليبيا تستعد لاستضافة حدث رفيع المستوى

التقى السفير عبدالمطلب ثابت، القائم بأعمال السفارة الليبية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لليبيا لدى جامعة الدول العربية، بأعضاء اللجنة التحضيرية المكلفة بالإشراف على تنظيم الحدث رفيع المستوى المزمع عقده في ليبيا خلال شهر مايو المقبل.

ويُعقد هذا الحدث تحت تنظيم دولة ليبيا، وبمشاركة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، في إطار تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن، وذلك بناءً على قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء أبوبكر الكيلاني، رقم (208) لسنة 2025م.

وخلال اللقاء، استمع السفير عبدالمطلب ثابت إلى عرض مفصل قدمه رئيس اللجنة التحضيرية، وكيل عام وزارة الشؤون الاجتماعية، علي امحمد الناضوري، استعرض الناضوري خلاله خطة العمل المعتمدة من اللجنة، إلى جانب الترتيبات والإجراءات المتخذة لضمان نجاح هذا الحدث المهم.

وأكد السفير عبدالمطلب ثابت على “أهمية دور المندوبية الليبية لدى جامعة الدول العربية في التنسيق والتواصل مع الدول الأعضاء، لضمان مشاركة فعّالة ومثمرة في هذا الحدث، بما يعكس مكانة ليبيا ودورها الريادي في دعم قضايا كبار السن على المستوى العربي”.

وفي ختام اللقاء، قام علي امحمد الناضوري، وكيل عام وزارة الشؤون الاجتماعية ورئيس اللجنة التحضيرية، بتكريم السفير عبدالمطلب ثابت تقديرًا لجهوده المستمرة ودعمه الكبير لإنجاح التحضيرات الخاصة بهذا الحدث، ولإسهاماته البارزة في دعم وزارة الشؤون الاجتماعية.