مناقشة التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة

بحث مسؤولون في وزارات الخارجية والدفاع والداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مع خبراء مفوضية الاتحاد الأوروبي، ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، والظواهر السلبية المصاحبة لها.

ونظم مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية عبدالرحمن خمادة، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، مؤتمرا عبر تقنية الفيديو، لمناقشة هذه القضايا، حسب بيان الخارجية على صفحتها في موقع “فيسبوك” أمس الإثنين.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة تكاتف الجهود، وتطوير الآليات والأدوات المستخدمة في التصدي للهجرة غير النظامية بما يتماشى مع الظروف السياسية والأمنية الراهنة التي تشهدها منطقة الساحل الأفريقي، وما يترتب عليها من تحديات وصعوبات.