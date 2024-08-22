مناقشة التعاون مع الصين في مجال الصناعة والزارعة

عقد وزير الاقتصاد والتجارة، بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، اجتماعاً مع وفد اتحاد الشركات الصينية.

واستعرض اللقاء “الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات الصناعة والزراعة، إضافة إلى المشروعات الاستراتيجية لتطوير البنى التحتية بقطاعات الموانئ، والمطارات، والمستشفيات، والطاقات المتجددة، والتي تتميز بعوائد استثمارية مرتفعة وإمكانيات نمو مستدامة”.

واطلع الوفد الصيني على “قانون الاستثمار الليبي، والمزايا والحوافز الممنوحة للمستثمرين، وعلى عديد من الخدمات، مثل خدمات الشباك الموحد التي تقدمها الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة التابعة للوزارة”.

وأكد الحويج، “أن قطاع الاستثمار يشهد نشاطا ملحوظا في مختلف المجالات، حيث دعا في كلمته وفد الشركات الصينية إلى دخول السوق الليبي والبدء فعلياً في تنفيذ مشاريع استثمارية تحت إشراف ومتابعة الهيئة والمؤسسات ذات العلاقة”.

من جانبه، أكد الوفد الصيني “رغبة الشركات والمستثمرين في دخول السوق الليبي وإقامة مشاريع عبر مشاركة القطاع الخاص المحلي، واستهداف السوق الأفريقية”.

هذا وضمّ الوفد رئيس الاتحاد، والمدير التنفيذي، وعددا من ممثلي الشركات الصينية المنتسبة، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، وشؤون الخصخصة، والمدير العام لشركة الاستثمار الوطني.

وزير الاقتصاد والتجارة يلتقي وفد اتحاد الشركات الاستثمارية والتجارية الصينية. عقد وزير الاقتصاد والتجارة السيد /… تم النشر بواسطة ‏وزارة الإقتصاد والتجارة – ليبيا‏ في الأربعاء، ٢١ أغسطس ٢٠٢٤