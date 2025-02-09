مناقشة التعاون مع مالطا بمجالات «التدريب والتأهيل»

استقبل وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، سفير مالطا لدى ليبيا، تشارلز صاليبا، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التدريب والتأهيل.

ورحب الوزير بالسفير المالطي، مؤكدًا “عمق العلاقات الثنائية وأهمية تعزيز الشراكة في تطوير برامج التدريب المهني، بما يساهم في تحقيق أهداف الوزارة واستراتيجيتها من خلال مراكز التدريب النوعية و الجهات التابعة للوزارة”.

كما تم الاتفاق على “وضع إطار تعاون مشترك من خلال توقيع اتفاقية بين الجانبين تهدف إلى تبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل”.