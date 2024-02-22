مناقشة التقرير النهائي لتقييم البنك الدولي حول آثار الفيضانات

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 22 فبراير 2024 - 17:45 | آخر تحديث: 22 فبراير 2024 - 18:00 نُشر: الخميس، 22 فبراير 2024 - 17:45
ليبيا

استعرض الفريق المٌكلف بتقييم التقرير الصادر عن البنك الدولي، الخاص بتقييم الأضرار والخسائر الناتجة عن العاصفة والفيضانات في ليبيا، التقرير النهائي الذي شاركت فيه الإدارات والمكاتب الفنية بالمجلس.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، أن التقييم ركز على دراسة المنهجية المتبعة في إعداد التقرير، بالإضافة إلى دراسة ما تم تناوله من معلومات وبيانات من كافة القطاعات وتحليلها والتثبت من دقة ما ورد فيها.

وأكد مدير عام المجلس، ضرورة استكمال التقرير التقييمي وإحالته إلى وزارة الحكم المحلي، بعد إجراء التعديلات اللازمة التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع.

آخر تحديث: 22 فبراير 2024 - 18:00
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