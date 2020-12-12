مناقشة التنسيق والتعاون بين مديريات أمن المنطقة الوسطى

عقد مساعد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق للشؤون الأمنية عميد محمد المداغي، اجتماعاً اليوم السبت، مع مدراء أمن (مصراتة – زليتن – الخمس – مسلاتة – القره بوللي وبني وليد) ورؤساء فروع الإدارة العامة للدعم المركزي بهذه المناطق.

وتناول الاجتماع الذي عُقِد بديوان مديرية أمن مصراتة، مناقشة التنسيق والتعاون بين هذه المديريات وفروع الإدارة العام ةللدعم المركزي، وتفعيل غرفة العمليات المشتركة واستخدام الوسائل التقنية فى تسهيل نقل المعلومات.

وفي ختام الاجتماع شدّد مساعد الوكيل على أهمية الضبط والربط في أداء الواجب الأمني والمهام المكلف بها رجال الشرطة والأمن لبسط الأمن وحفظه.

ويأتي هذا الإجتماع بناءً على تعليمات وزير الداخلية المفوض بضرورة التواصل بين كافة المكونات الأمنية والتعاون فيما بينها من أجل حفظ الأمن والإستقرار، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق.