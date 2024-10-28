مناقشة الرسوم الدراسية والتأمين الطبي للطلبة الموفدين

عُقد اجتماع بين وزارتي التعليم العالي والتخطيط بحكومة الوحدة الوطنية، لمعالجة عدد من الملفات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

واستعرضت إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بالوزارة، موقفا “بشأن الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2024- 2025 في كافة الساحات، وكذلك التأمين الطبي للطلبة الموفدين، والآلية المتبعة وفق ملاحظات الجهات الرقابية”.

وقدم مدير إدارة المعامل الجامعية، موقفا “بشأن تركيب وتشغيل المعامل بكليات الطب في كافة الجامعات الليبية، كما استعرضت الكليات المستهدفة بالتجهيز من خلال المرحلة الثالثة من المشروع الوطني لتجهيز الكليات الطبية، وفق المواصفات الرقابية اللازمة لهذه المشروع”.

واعتُمد خلال الاجتماع، “جدول زمني لتنفيذ الرسوم الدراسية لكل الطلبة الموفدين قبل انطلاق العام الجامعي، والعمل لاستكمال المرحلة الثانية من توريد المعامل الجامعية التخصصية لأهميتها في العملية التعليمية”.