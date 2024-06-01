مناقشة القضايا المتعلقة بعمل شركة البنيان للحديد والصلب

قام مدير مكتب الترخيص والسجل الصناعي العام بديوان وزارة الصناعة، وجدي السعداوي، ورئيس مجلس إدارة هيئة النهوض بالصناعة الوطنية مفتاح عقيلة، بزيارة لشركة البنيان لصناعة الحديد والصلب بمدينة مصراتة، واطلعا على عمليات الإنتاج ومراحلها، وعاينا معمل الجودة بالمصنع.

وعُقد على هامش الزيارة اجتماع لمناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه المصانع في تطبيق نظم الجودة المعتمدة، وبحث آليات حل هذه التحديات.

وأوضح مدير مكتب الترخيص والسجل الصناعي العام، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص وزارة الصناعة والمعادن على تحسين الأداء الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية.

وأضاف السعداوي، أن المكتب يسعى من خلال هذه الحملة إلى تعزيز ثقافة الجودة بين العاملين في القطاع الصناعي، وضمان تطبيق أفضل الممارسات في جميع مراحل الإنتاج، لافتا إلى التعاون المثمر بين المكتب والمصانع الوطنية، الذي يهدف إلى تحقيق التميز والابتكار في الإنتاج الصناعي.