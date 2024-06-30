مناقشة المسودة النهائية لاستراتيجية الأمن الغذائي في ليبيا

ناقش الفريق الفني الوطني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، المسودة النهائية للاستراتيجية، ودور اقطاعات المختلفة في صياغتها.

وجرت مناقشة الاستراتيجية خلال اجتماع عقد بمقر المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي أمس السبت.

وضم الاجتماع إلى جانب الفريق الفني، كلا من مدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي “إبراهيم بن دخيل”، ومندوبين عن قطاعات الزراعة، والصحة الحيوانية، ومجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي.

وطالب “بن دخيل”، بأن يقوم كل قطاع بإعداد ورقة تبين دوره في كل ركيزة من ركائز استراتيجية الأمن الغذائي، وترجمة أوجه التدخل إلى نقاط بناء، تحت إطار التكامل المؤسسي، وخاصة دور كل قطاع وسياسته في تعزيز الأمن الغذائي المحلي، الذي يعكس في مجمله إعداداً فعّالا لاستراتيجية الأمن الغذائي في ليبيا.