مناقشة المشاكل المالية لحرس المنشآت النفطية

عُقِد اليوم الاثنين، بمقر جهاز حرس المنشآت النفطية، اجتماع برئاسة رئيس الجهاز العميد علي امحمد الديب، ومدير إدارة الخزانة بوزارة المالية بحكومة الوفاق الازهر محمد اكشير، ومدير اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات بالوزارة الأمين ابوعبد الله، وبحضور المراقب المالي ومدير إدارة العلاقات العامة بالجهاز.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع التي تخص الجهاز مع وزارة المالية من بينها مناقشة العلاوة الحقلية ومرتبات الفروع المتوقفة وعقود الثوار وكيفية دمجهم في وزارة الدفاع أو توظيفهم وفق القوانين واللوائح الصادرة بهذا الشأن.
وقد أبدت لجنة المالية سعيها لحلحلة جميع المشاكل المالية الخاصة بالجهاز بأسرع وقت وفق قرار إنشاء الجهاز والقوانين واللوائح التي تنظم عمل الجهاز، لما يقوم به الجهاز من دور فعال في دعم الاقتصاد الوطني وحماية موارد الشعب الليبي، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالجهاز.
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