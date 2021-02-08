مناقشة المشاكل المالية لحرس المنشآت النفطية

عُقِد اليوم الاثنين، بمقر جهاز حرس المنشآت النفطية، اجتماع برئاسة رئيس الجهاز العميد علي امحمد الديب، ومدير إدارة الخزانة بوزارة المالية بحكومة الوفاق الازهر محمد اكشير، ومدير اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات بالوزارة الأمين ابوعبد الله، وبحضور المراقب المالي ومدير إدارة العلاقات العامة بالجهاز.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع التي تخص الجهاز مع وزارة المالية من بينها مناقشة العلاوة الحقلية ومرتبات الفروع المتوقفة وعقود الثوار وكيفية دمجهم في وزارة الدفاع أو توظيفهم وفق القوانين واللوائح الصادرة بهذا الشأن.

وقد أبدت لجنة المالية سعيها لحلحلة جميع المشاكل المالية الخاصة بالجهاز بأسرع وقت وفق قرار إنشاء الجهاز والقوانين واللوائح التي تنظم عمل الجهاز، لما يقوم به الجهاز من دور فعال في دعم الاقتصاد الوطني وحماية موارد الشعب الليبي، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالجهاز.