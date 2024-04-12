مناقشة «المشكلات الفنية» التي تواجه النهر الصناعي

عقد مدير عام منظومة “غدامس زوارة الزاوية” اجتماعا بموقع الجويبية، لمناقشة كيفية حلحلة المشاكل الفنية التي تعانيها المنظومة، وتنفيذ توصيات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال الزيارة التي تمت الفترة الماضية لمواقع منظومة غدامس -زوارة -الزاوية.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على تنفيذ التعليمات المهمة بخصوص إمداد مناطق الجبل الغربي بالمياه بالإضافة إلى مدن غدامس ودرج وسيناون وضمان تزويد المناطق الأخرى المستهدفة بمياه المنظومة.

هذا وحضر الاجتماع كلا من مدير إدارة التشغيل والصيانة، ومدير إدارة المواد، ومدير حقل آبار غدامس، ومشرف وحدة الاتصالات والتحكم ومشرف السلامة والأمن الصناعي وإخصائي الاتصالات بموقع الجويبية.

في سياق متصل، قامت قوة مشتركة تضم أفراد من إدارة الأمن الصناعي بالجهاز، وكتيبة حماية النهر وأفراد من كتيبة حماية مشروع النهر الصناعي التابعة للواء طارق بن زياد المعزز، بدوريات استطلاعية تم خلالها ضبط عدد كبير من المواطنين، الذين قاموا بالاعتداء على حرمة الآبار ومكوناتها من خلال إضرام النيران، ونصب الخيام لغرض التنزه، وهو ما يعد مخالفًا للقانون وتعديا مباشرا وغير مبرر على مكونات المنظومة.

وذكر الجهاز في بيان له، إن هذه الدوريات تأتي ضمن دورهم المتواصل والمهم في حماية مكونات ومرافق مشروع النهر الصناعي وحماية حقول الآبار من العبث والتخريب والمحافظة على الإمداد المائي.

ضمن دورهم المتواصل والمهم في حماية مكونات ومرافق مشروع النهر الصناعي وحماية حقول الآبار من العبث والتخريب والمحافظة على… تم النشر بواسطة ‏جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي‏ في الخميس، ١١ أبريل ٢٠٢٤

وأكد الجهاز أن القوة المشتركة قامت بالتعامل مع الموقف وأجبرت المواطنين على مغادرة الأماكن بعد تقديمهم تعهدا بعدم تكرار هذه الأفعال.