مناقشة الملفات الاقتصادية.. بنغازي تحتضن جلسة رسمية لمجلس النواب

أعلن مجلس النواب، اليوم الأربعاء 07 يناير 2026، عن دعوة الأعضاء لحضور جلسة رسمية ستنعقد بمقر المجلس في مدينة بنغازي يوم الإثنين القادم الثاني عشر من يناير، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا.

وأشار المجلس في الدعوة التي أصدرها رئيسه إلى حضور الحكومة الليبية بالكامل، بالإضافة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه وأعضاء مجلس إدارة المصرف، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك وفق الاستدعاء الذي أقره المجلس في جلسته الرسمية الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه الجلسة ضمن جهود مجلس النواب لمتابعة القضايا الاقتصادية والخدمية والمالية، ومناقشة ملفات مهمة تتعلق بقطاع النفط والموارد المالية للدولة، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويضمن استمرار العمل الحكومي بشكل منتظم.

وتعقد جلسات مجلس النواب الرسمية بشكل دوري لمناقشة القضايا الاستراتيجية والمالية للبلاد، بما في ذلك الميزانية العامة، سياسات المصرف المركزي، ومستوى أداء الحكومة.

ويأتي استدعاء المسؤولين من المصرف الوطني والمؤسسة الوطنية للنفط لتعزيز التنسيق بين الأجهزة التشريعية والتنفيذية وضمان متابعة القرارات الاقتصادية المهمة.