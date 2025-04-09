مناقشة تأثير «الذكاء الاصطناعي»على الديمقراطية وحقوق الإنسان

شارك عضو مجلس النواب رمضان شمبش، عضو الشعبة البرلمانية الليبية في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي.

وتم خلال الاجتماع “الموافقة على المحاضر الموجزة التي عقدتها اللجنة خلال الدورة السابقة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي إلى جانب الوقوف على الإجراءات المتخذة لمتابعة تنفيذ قرار اللجنة للعام 2023، بشأن الاتجار بالأيتام ودور البرلمانات في الحد من الأضرار، وكذلك متابعة تنفيذ قرار اللجنة للعام الماضي بشأن تأثير”الذكاء الاصطناعي” على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون”.

في السياق، شاركت عضو مجلس النواب الدكتورة سلطنة المسماري، “في الجلسة التي اقامتها لجنة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني بالاتحاد البرلماني الدولي حول دور البرلمانات في التصدي لآثارالنزاعات على الأطفال”.

وأكدت المسماري، في مداخلتها خلال الجلسة “بأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي المعنيّة بحماية الأطفال لا جدوى منها، لان هناك دول تحظى بحصانة دولية، ولا يتمّ مساءلتها مثل الكيان الصهيوني”.

وأكدت بأنه “يجب على المنظومة الدولية أن تلتزم بالأخلاق الإنسانية والضمير الإنساني وتضع آليات تجبر الكيان الصهيوني الذي لا يحترم مبادئ القانون الإنساني الدولي على التوقف عن ممارسة الانتهاكات الصارخة، والإبادة الجماعية التي تمارسها ضد أطفال غزة”.

وكانت شاركت عضو مجلس النواب ربيعة ابوراص، عضو الشعبة البرلمانية الليبية في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماعات اللجنتين الدائمتين للسلام والأمن الدولي والتنمية المستدامة، التي عُقدت ضمن أعمال الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي.

وتناولت لجنة السلام والأمن الدولي “دور البرلمانات في تعزيز حل الدولتين في فلسطين”، حيث “تم التوصل إلى التصويت بالتوافق بناء على رغبة الوفد الفلسطيني بين كافة المجموعات الجيوسياسية الأفريقية والعربية والآسيوية والأوروبية واللاتينية على مشروع قرار حل الدولتين”.