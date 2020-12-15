مناقشة تأمين ومتابعة انتخابات بلدية الزاوية الغرب

عقد المساعد للشؤون العامة والأمنية بمديرية أمن الزاوية العميد الطاهر الربيب، اجتماعاً موسعاً، اليوم الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات في المديرية.

وضم الاجتماع رؤساء المراكز والأقسام بمديرية أمن الزاوية، مع بعض الأعضاء من اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

وناقش الاجتماع كيفية تأمين ومتابعة سير الانتخابات في 30 مركزًا إنتخابيًا لانتخاب المجلس البلدي الجديد لزاوية الغرب.

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البليدة، عن إقفال باب قبول المترشجين والناخبين للمجلس البلدي الزواية الغرب.

وأوضحت اللجنة أن يوم الصمت الانتخابي سيكون يوم الأحد 20 ديسمبر الجاري، ويوم الاقتراع يوم الاثنين 21 من ذات الشهر.