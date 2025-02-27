مناقشة آلية مشاركة طلبة «الفئات الخاصة» في مبادرة «تحدي القراءة»

أقام فريق الفئات الخاصة بِمبادرة تحدّي القِراءة العَربي، اليوم الخميس، ورشة عمل تعريفية حول مُبادرة تحدّي القِراءة العَربي في ليبيا وآلية مُشاركة طلبة الفئات الخاصة.

أُقِيمتْ الورشة بالتّعاون مع فريق التّدريب والتّوعية مُشرفي الفئات الخاصة، ومديري مكاتب الفئات الخاصة بالمراقبات، ومنسقي الفئات الخاصة بالمبادرة، ومشرفي ومدرِّسي الفئات الخاصة في المدارس، ومراكز التأهيل، وأولياء أمور طلبة الفئات الخاصة.

وَشهِدتْ الورشة التي اِستضافها مركز الأمل لتّعليم وتأهِيل الصُّم وضعاف السّمع حُضور مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة التّربية والتّعليم، والمنسق الوطني للمبادرة، ورؤساء فِرق الفئات الخاصة، والتّدريب والتّوعية، والتّنسيق والمتابعة.

وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على آليات المشاركة والتحدّيات والفرص المتاحة لهذه الفئة المتميّزة.