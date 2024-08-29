 مناقشة تحسين أوضاع المعيدين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات

عقد مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعا لمتابعة توجيهات رئيس الحكومة عبدالحميدالدبيبة، “لمعالجة أوضاع المعيدين وأعضاء هيئة التدريس”.

وناقش الاجتماع “تسوية أوضاع المعيدين من خلال تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 381 لعام 2024، بشأن لائحة تنظيم أوضاع المعيدين بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي إلى جانب إعطائهم الأولوية، في المنح الدراسية الممنوحة للدولة الليبية وفق التخصصات المطلوبة”.

كما تم “مناقشة تفعيل القرار رقم 533 لعام 2023، وفق المقترح المقدم من وزاتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم التقني والفني، بشأن علاوات التميز مقابل الأداء لأعضاء هيئة التدريس إلى جانب تنظيم ملف الإيفاد للدراسة وفق الضوابط بشأن الساحات الدراسية المعتمدة والأولوية في التنفيذ، وتم الاتفاق بين الوزرات ذات العلاقة على تكاثف الجهود لتنظيم أوضاع المعيدين وأعضاء هيئة التدريس والحرص على انتظام العملية التعليمية بكافة مراحلها تقديرا لطلابنا بكافة المدن والمناطق في بلادنا”.

هذا وحضر الاجتماع وزراء التعليم العالي، والبحث العلمي، والتعليم التقني والفني، والمالية، و الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، ونقيب أعضاء هيئة التدريس الجامعي، وعدد من مديري الإدارات بوزارة التعليم العالي والمالية.

تحسين أوضاع المعيدين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا. الأربعاء 28 أغسطس 2024م. عقد صباح… تم النشر بواسطة ‏Government of National Unity حكومة الوحدة الوطنية‏ في الأربعاء، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤