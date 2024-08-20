مناقشة تحسين شبكة الكهرباء في بنغازي وضواحيها

ترأس وزير الكهرباء والطاقات المتجددة، بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، الدكتور عوض البدري، “اجتماعاً هاماً مع لجنة الطوارئ لاستقرار الشبكة الكهربائية التابعة للوزارة، لمناقشة الأوضاع الحالية لشبكة الكهرباء في مدينة بنغازي وضواحيها”.

وتم خلال الاجتماع ، “تسليط الضوء على المشاكل والصعوبات التي تواجه الشبكة الكهربائية داخل المدينة، بالإضافة إلى استعراض الآليات الممكنة لحل هذه التحديات بشكل فعال”.

وتطرق الاجتماع إلى “عدد من المشاريع الاستعجالية، التي تدعمها الوزارة وتشرف عليها بشكل مباشر، ومن أبرزها: محطة سي فرج جهد (400 ك. ڤ) محطة وسط الكويفية الجديدة جهد (30-11 ك.ڤ) محطة حى “السلام الحقن جهد (220-30 ك.ڤ) ومحطة الجامعة الجديدة (30/11 ك.ڤ) ومحطة محمولة بقدرة (500 KVA )بمنطقة طلميثة، بالاضافة إلى مشاريع أخرى ستسهم بشكل كبير في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وضمان تدفق التيار الكهربائي دون انقطاعات متكررة”.

وبحسب الوزارة، “هذه المشاريع بلغت نسبة الإنجاز بها مستويات متقدمة جداً، وشدد البدري، “على شحن كل هذه المشاريع قبل نهاية الاسبوع الحالي على أن تبدأ في الدخول علي الشبكة والاستفادة منها، مما سيؤدي إلى تحسن ملموس في أداء الشبكة الكهربائية داخل بنغازي وضواحيها”.

وشدد البدري، “على ضرورة الإسراع في إتمام هذه المشاريع قبل الأسبوع الحالي للحد من معاناة المواطنين وتقليل الضغط الناجم عن انقطاع التيار الكهربائي”.

يذكر أن “هذه المشاريع الاستراتيجية تحظى بدعم كامل من الحكومة الليبية، وتأتي في إطار جهود الوزارة لمواكبة التطور العمراني السريع الذي تشهده البلاد ودعم للشركة العامة للكهرباء ، وبما يتماشي مع التزام الوزارة بتحقيق الاستقرار الكهربائي في جميع أنحاء ليبيا”.

هذا وكانت وزارة الكهرباء بالحكومة المكلفة، أعلنت “عن نجاح فرق الصيانة الطارئة في إعادة تشغيل خط الكهرباء (11/17 ك.ڤ) بمنطقة تهالا، وذلك بعد خروجه عن الخدمة بسبب العاصفة المطرية التي ضربت المنطقة مؤخرا”.

وزير الكهرباء والطاقات المتجددة يناقش تحسين شبكة الكهرباء في بنغازي وضواحيها ويؤكد قرب اكتمال مشاريع هامة الأثنين 19… تم النشر بواسطة ‏وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة – ليبيا‏ في الاثنين، ١٩ أغسطس ٢٠٢٤