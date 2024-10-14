مناقشة ترتيبات إعادة افتتاح السفارة الصينية في طرابلس

اجتمع مدير إدارة شؤون آسيا واستراليا، بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، نوري فاضل الكاسح، مع القائم بالأعمال سفارة الصين المعتمدة في ليبيا والمقيمة في تونس ليو جيان.

وبحث الجانبان “سير العلاقات بين البلدين خصوصا بعد الإعلان عن إقامة العلاقات الاستراتيجية بينهما ونتائج الزيارات رفيعة المستوي لكلاً من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية”.

كما ناقش الكاسح، مع القائم بالأعمال الصيني، “ترتيبات إعادة افتتاح السفارة الصينية في طرابلس في اقرب الاجال، وحث الشركات الصينية على استكمال مشاريعها في ليبيا ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة”.