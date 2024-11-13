مناقشة ترتيبات فتح منظومة المركز الوطني للمدارس الخاصة

عقد مدير إدارة التّعليم الخاص “عمران العموري”، ومُدير المركز الوطني للامتحانات “السيد مسعود”، اجتماعا لوضع التّرتيبات اللازمة لفتح منظومة المركز الوطني أمام المدارس الخاصة.

واستعرضَ الاِجتماع “كشوفات دقيقة للمدارس الخاصة بهدف الحصر والتّدقيق حسب ما يتوافق مع المنظومة؛ لضمان إحالتها إلى المركز الوطني للامتحانات بالشكل الصحيح”.

وأكّد مُديرا إدارة التّعليم الخاص والمركز الوطني للامتحانات “بأنّ مسؤولية أيِّ تأخير أو أخطاء أو نواقص، تقع على مكاتب التّعليم الخاص التابعة للمراقبات التي لمْ تُنجز مُتطلّبات المنظومة بالوقتِ المُحدّد داخل الإدارة”.