مناقشة تسهيل اجراءات المواطنين الليبيين أثناء أداء مناسك العمرة وفريضة الحج

في إطار الجهود المبدولة من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، لمتابعة سير علاقات التعاون الثنائى مع المملكة العربية السعودية، وبالتنسيق مع السفارة والقنصلية الليبية في المملكة، عُقد اجتماعا مشتركا، بديوان الوزارة برئاسة أشرف محمد التائب، مدير إدارة التعاون الدولي، وبحضور كل من مدير الادارة الإسلامية، والقائم بالأعمال والقنصل العام الليبي في المملكة العربية السعودية، وعدد من المسؤولين من وزارة الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والسياحة، وهيئة الحج والعمرة، ومصلحة الطيران المدني، وعدد من ممثلي شركات الطيران، وغرفة السياحة الليبية.

وتم خلال الاجتماع “مناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجه هذه القطاعات، وايجاد افضل الحلول المناسبة لها، وخاصة فيما يتعلق بتسهيل اجراءات المواطنين الليبيين اثناء أداء مناسك العمرة وفريضة الحج هذا العام والأعوام القادمة، وكيفية تنسيق الجهود بين شركات الطيران التجارية والوكالات السياحية،كما ناقش الإجتماع متابعة اوضاع السجناء الليبيين، واوضاع الطلبة الليبيين الدارسين في المملكة”.

ويأتي هذا الاجتماع “في إطار دور وزارة الخارجية، ممثلة في إدارة التعاون الدولي، في المتابعة والإشراف علي سير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بهدف تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ ومتابعة مذكرات التفاهم والاتفاقيات ، وتحقيق أقصى استفادة منها، وإيجاد حلول تحقق المصلحة المشتركة وتحافظ على العلاقات الإيجابية مع المملكة”.

كما توكد الوزراة “حرصها علي تكتيف واستمرار هذه الاجتماعات لمعالجة المشاكل التي تواجه المواطنيين الليبيين وتقديم افضل الخدمات لهم”.