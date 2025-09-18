مناقشة تطوير «الجباية الضريبية» وتعزيز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية

عقد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، بمقر الوزارة، اجتماعًا ضم وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ورئيس مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئة تشجيع الاستثمار والخصخصة والسجل التجاري العام.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات تحسين الجباية الضريبية وتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية في تبادل المعلومات، ضمن جهود صياغة سياسة اقتصادية تشجع القطاع الخاص وتضمن التزامه بالقوانين والتشريعات النافذة.

والجباية الضريبية هي النظام الذي تتبعه الدولة لتحصيل الضرائب من الأفراد والشركات، وتشمل ضرائب الدخل، القيمة المضافة، الرسوم الجمركية، وغيرها.

وتهدف إلى تمويل النفقات العامة مثل التعليم، الصحة، البنية التحتية، والدفاع، وضمان توزيع عادل للموارد، كما تُعد أداة لتنظيم الاقتصاد وتشجيع أو تقييد بعض الأنشطة الاقتصادية وفق السياسة المالية للدولة.