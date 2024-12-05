مناقشة تطوير العلاقات مع الارجنتين بمختلف المجالات

التقى وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية والشؤون العامة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور سهيل أبوشيحة، سفير جمهورية الارجنتين لدى دولة ليبيا “خوسي ماريا آربيا”، بحضور مدير مكتب الوزير، ومدير إدارة التجارة الخارجية المكلف، ورئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة.

واستعرض الوكيل “استراتيجية الوزارة لبرنامج التنويع الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتحريك عجلة الاستثمار”.

كما عبّر عن رغبة حكومة الوحدة الوطنية في تطوير التعاون التجاري مع جمهورية الارجنتين، مؤكداً “على استعداد الوزارة تقديم التسهيلات الممكنة وفق قانون الاستثمار الليبي، للشركات وأصحاب الاعمال الراغبين في دخول السوق الليبي وتنفيذ مشاريع استثمارية بمختلف المجالات”، مشيراً إلى “أن التبادل التجاري بين البلدين يشهد نمواً ملحوظاً خاصةً في المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية”.

بدوره عبّر السفير الأرجنتيني، “عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، والعمل بالاتفاقيات المبرمة في مختلف المجالات”.

وأشار إلى “أن وزارة الاقتصاد بجمهورية الأرجنتين تتطلع لتعزيز الروابط الاقتصادية من خلال تنظيم المنتدى الليبي الأرجنتيني للأعمال والتجارة والاستثمار، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية والاتحاد العام لغرف التجارة ومجلس أصحاب الاعمال ، وذلك شهر مايو 2025 م بالعاصمة الأرجنتينية”.

ورحّب الوكيل بتنظيم المنتدى الليبي الأرجنتيني، “مشدداً على أهمية التحضير الأمثل للمشاركة الليبية، من خلال عقد اللقاءات و الجلسات الحوارية لتبادل التجارب والخبرات بين المؤسسات المختصة، و التشبيك بين القطاع الخاص في كلا البلدين، موجهاً إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة ، التنسيق مع مكتب الملحق التجاري بسفارة جمهورية الأرجنتين للاعداد اللازم لعقد المنتدى الليبي الأرجنتيني”.