تعزيز كفاءة التعليم.. اجتماع مشترك لمتابعة إعداد الدليل الاسترشادي لوظائف التدريس

عقدت اللجنة المشتركة بين وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية اجتماعًا لمناقشة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بتطوير القطاع التعليمي في ليبيا.

وفي الاجتماع، تم التأكيد على الإسراع في تنفيذ إعداد الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى متابعة عمل لجنة إعداد الدليل الاسترشادي لوظائف التدريس.

كما تم بحث تسوية أوضاع الموظفين المنتسبين من فائض الملاك الوظيفي، وكذلك المحالين على الاحتياط العام، فضلاً عن معالجة أوضاع اللجان الفرعية لشؤون الموظفين بالمراقبات.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لتحسين الأداء الوظيفي في قطاع التعليم وتعزيز كفاءة النظام الإداري داخل الوزارة.