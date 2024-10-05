مناقشة تطوير عمل البلديات بالتعاون مع المنظمات الدولية

في إطار الجهود المستمرة لدعم التعاون بين ليبيا والمنظمات الدولية لتعزيز التنمية المستدامة في مجالات البيئة والإدارة المحلية، عقدت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية اجتماعا مع كل من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS).

وذكرت الصفحة الرسمية للوزارة في فيسبوك أن “الاجتماع ناقش عدد من المبادرات المشتركة لدعم وتطوير قدرات البلديات الليبية في مجالات الإدارة البيئية والتخطيط العمراني”.

وأضافت الوزارة في بيان، “تم الاتفاق على عدة خطوات مهمة تهدف إلى تعزيز المهارات الفنية والإدارية للمتدربين من البلديات، حيث تمت الإشارة إلى أهمية تسليم شهادات لـ 75 متدربًا شاركوا في المرحلة الأولى من الدراسة التدريبية، تقديراً لجهودهم ومساهماتهم في تطوير المهارات العملية والنظرية في إدارة النفايات، حيث تم تدريب المتدربين على استخدام تطبيق Wact، والذي يهدف إلى حساب مكونات النفايات”.

وأضافت، “تناولت المناقشات أيضاً سياسات القوانين المتعلقة بإدارة النفايات، حيث تمت مقارنة الإطار القانوني في ليبيا بالسياسات المطبقة في دولتي مصر وتونس، مما يعكس أهمية تحسين القوانين البيئية لتلبية التحديات المحلية والدولية”.

وفي ختام الاجتماع تم “الاتفاق على تنظيم زيارة ميدانية خلال الربع الأول من عام 2025، على أن يتم تحديد البلد المضيف في وقت لاحق، مع اقتراح دراسة تجربة المغرب في إدارة النفايات للاستفادة من الحلول الفعالة التي قدمتها”.