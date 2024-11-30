مناقشة تطوير «مشاريع الطاقة المتجددة» بالحقول النفطية

نظّمت لجنة الطاقات المتجددة بالمؤسسة الوطنية للنفط، ورشة عمل بالتعاون مع شركة GTG German Technology Holding GmbH .

وتم خلال الورشة “تقديم عرض مفصل عن الخدمات التي تقدمها الشركة في مجالات التكنولوجيا والاستثمار التقني، بحضور عدد من المختصين والمهندسين من إدارات المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة، إلى جانب ممثلين عن شركة GTG”.

واستعرضت شركة GTG خلال الورشة “مجموعة من خدماتها الرئيسية، مثل: الاستشارات التقنية، تطوير المشاريع، نقل التكنولوجيا، والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة. كما أوضحت الشركة كيف تسهم هذه الخدمات في تحسين البنية التحتية الرقمية وتطوير مشاريع الطاقة المستدامة”.

وركزت المناقشات على “إدخال تقنيات الطاقة المتجددة في الحقول النفطية بمختلف مناطق ليبيا، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية وتطوير قطاع النفط بما يتماشى مع التطورات العالمية في مجال الطاقة. كما تم بحث سبل التعاون المستقبلي بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة GTG لتنفيذ هذه المشاريع الحيوية”.

الجدير بالذكر أن “المؤسسة قد وقعت خلال الفترة الماضية، عقداً مع شركة GTG لإنشاء محطة طاقة شمسية في أوباري بقدرة تفوق 600 ميجاوات”.