مناقشة تعديل «مدونة السلوك لمناهضة العنف ضد المرأة بالانتخابات»

عقدت وحدة دعم المرأة، جلسة حوارية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمناقشة تعديل مدونة السلوك الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة في الانتخابات، وذلك بمقر المركز الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

واستهدفت الجلسة نخبة من المختصين في المجالين القانوني والحقوقي، وافتتحتها عضو مجلس المفوضية، رباب حلب، مؤكدة أن تعديل المدونة يهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية ومجابهة التحديات المرتبطة بالعنف الانتخابي.

وقدمت خديجة البوعيشي، مستشارة دعم وتمكين المرأة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عرضًا حول أهمية إدماج العنف الانتخابي ضمن مدونات السلوك لضمان بيئة انتخابية أكثر شمولاً ومصداقية.

كما تناول عضوا لجنة الخبراء القانونيين، جازية شعيتير والمستشار صلاح المرتضى، الجوانب التشريعية المتعلقة بمشروع قانون حماية المرأة من العنف السياسي والالكتروني، مسلطَين الضوء على تصنيف تلك الأفعال كجرائم مستقلة تستوجب المساءلة.

واختُتمت الجلسة بورشة عمل لصياغة توصيات عملية لتطوير المدونة، أكدت في مجملها على أهمية الوعي المجتمعي بالحقوق السياسية للمرأة، وتعزيز الشراكة لدعم بيئة انتخابية عادلة وخالية من الإقصاء أو التمييز.