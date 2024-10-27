مناقشة تعزيز الأمن في منفذ رأس اجدير

اجتمع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة بحكومة الوحدة الوطنية، “محمود سعيد”، مع مدير أمن منفذ رأس اجدير، عبدالسلام البركي، بحضور مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، محمد فتح الله.

وتم خلال الاجتماع مناقشة “سبل التنسيق بين الأجهزة الأمنية في المنفذ لضمان كفاءة الأداء وتسهيل حركة المسافرين”.

واستمع الوكيل إلى “ملاحظات حول سير العمل، خاصة بعد إعادة فتح الممر التجاري”، مشددًا على “ضرورة تعزيز الأمن لتحقيق السيطرة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومنع أي خروقات أمنية في المنفذ”.