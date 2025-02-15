مناقشة تعزيز «التعاون الاقتصادي والتجاري» مع فلسطين

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، نظيره وزير التجارة الفلسطيني محمد العمور، بجمهورية مصر العربية، على هامش اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء العرب بمقر جامعة الدول العربية، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتفعيل مجلس رجال الأعمال الليبي الفلسطيني لدعم الشراكات الاستثمارية لدخول الي السوق الليبي.

وتم الاتفاق “على التنسيق لزيارة وفد فلسطيني رفيع المستوى يضم ممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية الي دولة ليبيا خلال شهر ابريل 2025 م، بهدف تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتبادل التجاري”.

كما تناول “اللقاء التنسيق في مجالات التعاون الدولي لتعزيز دور البلدين في المنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويدعم التكامل الاقتصادي العربي”، مؤكداً “على الموقف الليبي الثابت اتجاه القضية الفلسطينية”.

وزير الاقتصاد والتجارة يلتقي نظيره الفلسطيني لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي . التقى معالي وزير الاقتصاد والتجارة محمد… تم النشر بواسطة ‏وزارة الإقتصاد والتجارة – ليبيا‏ في الجمعة، ١٤ فبراير ٢٠٢٥