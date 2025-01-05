مناقشة تعزيز التعاون بين «الخليج العربي للنفط» و«الوطنية لحفر الآبار»

استقبل رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط المهندس محمد بن شتوان، الأحد، المهندس أحمد بالعيد المعداني رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط..

اللقاء تناول عدة محاور رئيسية أبرزها سبل تعزيز التعاون بين الشركتين في مجال حفر وصيانة آبار النفط، واستمرار دعم شركة الخليج العربي للنفط للشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط في تنفيذ مشاريع جديدة، بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية لتحقيق أفضل النتائج في مشاريع حفر وصيانة الآبار النفطية.

وأكد بن شتوان على أهمية التعاون المستمر بين الشركتين وكافة شركات القطاع للمساهمة في رفع كفاءة العمل وزيادة الإنتاج وفق خطط المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها.