مناقشة تعزيز التعاون بين «الدول المغاربية» لمواجهة التحديات الإقليمية

على هامش أعمال القمة العربية الطارئة المنعقدة اليوم في القاهرة، عقد اجتماع ثلاثي جمع وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، مع أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائرية، ونبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التونسي.

وتم خلال الاجتماع “مناقشة التحضيرات للقمة الرئاسية الثلاثية المقرر عقدها في طرابلس خلال شهر أبريل المقبل”.

وأكد المجتمعون “على ضرورة متابعة أعمال اللجان الفنية المكلفة بالتحضير للقمة، مع التأكيد على أهمية التنسيق السياسي لمراجعة ومناقشة مقترحات هذه اللجان لضمان تحقيق أهداف القمة وتعزيز التعاون المشترك بين الدول الثلاث”.

وفي ختام اللقاء، انضم محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون في موريتانيا،حيث تم “التأكيد على أهمية متابعة لجان اتحاد المغرب العربي بهدف تعزيز التعاون بين دول المنطقة”.

ويأتي هذا الاجتماع في “إطار تعزيز التعاون بين الدول المغاربية وتأكيدًا على التزامها المشترك بمواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي”.