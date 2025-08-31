مناقشة تعزيز التعاون مع سفارة العراق في طرابلس

استقبل الطاهر حسين، مدير إدارة المراسم العامة بديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد الموافق 31 أغسطس 2025، أحمد الصحّاف، القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى دولة ليبيا.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على تعزيز التعاون القائم بين الإدارة العامة للمراسم والسفارة العراقية، بما يساهم في توطيد العلاقات الثنائية ودعم الجهود المشتركة بين البلدين الشقيقين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة الخارجية والتعاون الدولي على تعزيز أواصر العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية العراقية، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويعكس عمق الروابط التاريخية بين الشعبين الليبي والعراقي.