مناقشة تعزيز الشفافية وتطبيق المعايير «القانونية والمالية» في عمل المفوضية

التقى رئيس ديوان المحاسبة، “خالد شكشك”، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، “عماد السايح”، “لمناقشة الملاحظات التي أبدها الديوان بشأن بعض جوانب العمل داخل المفوضية”.

وتم خلال الاجتماع “استعراض الملاحظات المتعلقة بالإجراءات المالية للمفوضية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز الشفافية، بما يضمن تطبيق المعايير القانونية والمالية في عمل المفوضية”.

هذا وفي 19 مارس الفائت، عقد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس المفوضية، الدكتور عماد السايح، لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024.

وأكد الدكتور عماد السايح، خلال الاجتماع على “أهمية الاستفادة من ملاحظات ديوان المحاسبة لضمان تحقيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة في إدارة الموارد المالية للمفوضية”، كما شدد على “الدور الحيوي للمراجعة الداخلية في تعزيز الانضباط المالي ومتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة”.