مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية مع النمسا بكافة المجالات

استقبل ابوبكر ابراهيم الطويل مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية والمغتربين، باربرا غرس، سفيرة جمهورية النمسا الاتحادية لدى دولة ليبيا، وبحضور فولفغانغ سامر، الملحق الجديد لوزارة الداخلية النمساوية.

وتناول اللقاء “العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، والدفع بالعلاقات لمستوى مميز خلال الفترة القادمة، خاصةً فيما يتعلق بالترتيبات الجارية لإستقبال وفد عن وزارة الخارجية النمساوية لزيارة ليبيا، وعودة السفارة للعمل من العاصمة طرابلس، ومناقشة العمل على فتح خط جوي مباشر بين البلدين، والتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي، بالإضافة إلى عدداً من المواضيع الأخرى التي تخدم البلدين”.