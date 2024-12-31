مناقشة تعزيز العلاقات مع التشيك وتطويرها

استقبل أبوبكر إبراهيم الطويل، مدير إدارة الشؤون الأوروبية، بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، شتيبانكا ليتيسكا، القائم بالأعمال بسفارة جمهورية التشيك المعتمدة لدى دولة ليبيا، وذلك برفقة بشير الحاجي، القائم بالأعمال بسفارة دولة ليبيا المعتمدة لدى جمهورية التشيك، والمكلف بمتابعة الملف.

وتناول اللقاء “العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين، بما في ذلك إمكانية البدء في عمل اللجنة الليبية-التشيكية المشتركة، خاصة بعد التوقيع على اتفاقية للتشاور السياسي بين البلدين في طرابلس خلال يونيو 2024م، بالإضافة إلى مناقشة عودة السفارة التشيكية للعمل من طرابلس”.