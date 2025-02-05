مباحثات لتعزيز حضور «الناشرين الليبيين» في المحافل الثقافية الدولية

في إطار تعزيز التعاون الثقافي ودعم الحراك الأدبي الليبي، استقبل السفير عبدالمطلب ثابت، المكلف بتسيير أعمال السفارة الليبية في القاهرة ومندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، وفدًا من اتحاد الناشرين الليبيين في لقاء عُقد بمقر المندوبية الليبية بالقاهرة.

وأكد عبدالمطلب ثابت خلال اللقاء على أهمية الجهود التي يبذلها الناشرون الليبيون في إثراء المشهد الثقافي الليبي وتعزيز حضوره في المحافل الدولية.

كما أثنى على دور الاتحاد في دعم الحراك الأدبي والإبداعي، مشيرًا إلى أن صناعة الكتاب تُعدّ ركيزة أساسية في بناء الوعي ونقل الثقافة الوطنية إلى الأجيال القادمة.

وأشاد السفير بالمشاركة الليبية المتميزة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، حيث كانت دولة ليبيا من بين الدول التي قدمت مشاركة فاعلة ومميزة، ما يعكس ثراء الثقافة الليبية وتنوع إصداراتها في مختلف المجالات الأدبية والفكرية. كما أكد على حرص السفارة الليبية على دعم جهود الناشرين الليبيين، بما يسهم في نشر الثقافة الليبية وتعزيز تواجدها في الفعاليات الثقافية العربية والدولية.

من جهتهم، عبّر أعضاء اتحاد الناشرين الليبيين عن شكرهم وامتنانهم للسفير عبدالمطلب ثابت، مشيدين بدعمه اللامحدود لهم، والذي كان له أثرٌ إيجابيٌ كبير في تسهيل مشاركتهم في معرض القاهرة الدولي للكتاب. وأكدوا أن دعم السفارة الليبية في القاهرة ساهم بشكل ملحوظ في إنجاح حضور ليبيا في هذا الحدث الثقافي المهم، مما أتاح للكتاب الليبيين والناشرين فرصة عرض إنتاجاتهم الأدبية والتواصل مع نظرائهم من مختلف الدول العربية.

وفي ختام اللقاء، قام اتحاد الناشرين الليبيين بتكريم السفير عبدالمطلب ثابت، تقديرًا لجهوده ودعمه المستمر للثقافة الليبية وللناشرين الليبيين. وأعربوا عن شكرهم العميق لما قدمه من دعم وتسهيلات ساهمت في تعزيز حضور ليبيا في المحافل الثقافية، مؤكدين أن هذا التكريم يأتي عرفانًا لدوره الفاعل في دعم الحراك الثقافي الليبي.

من جانبه، شكر السفير عبدالمطلب ثابت أعضاء اتحاد الناشرين الليبيين على هذا التكريم، وأكد أن السفارة الليبية في القاهرة ستواصل دعم المشاريع الثقافية الليبية، وستعمل على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الثقافية والأدبية، بما يسهم في نشر الثقافة الليبية وإبراز إنتاجها الأدبي في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

واختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز مكانة الكتاب الليبي ودعم قطاع النشر، نظرًا لما يمثله من أهمية كبرى في توثيق التاريخ والحضارة والثقافة الليبية.