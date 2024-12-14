مناقشة تعزيز كفاءة «هيئة النيابة العامة»

التقى المستشار النائب العام، الصديق الصور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة خبراء فرنسا؛ وإطار تنفيذ مشروع شراكة في دولة ليبيا، وذلك إنفاذاً لسياسة مركز البحوث الجنائية والتدريب، المتمثلة في الإفادة من الدروس المستخلصة ضمن سياقات متنوعة.

وبحث المجتمعون “مخطط دعم فني يستهدف تعزيز كفاءة هيئة النيابة العامة؛ وإنفاذ برنامج تنمية معارف ومهارات أعضاء الهيئة من خلال توفير تدريب متخصص وتعليم مستمر في مجالات رئيسة، مثل مكافحة: الإرهاب؛ والجريمة المنظمة؛ والفساد؛ والجرائم المعتمدة على الإنترنت؛ ومعاملة طلبات التعاون الدولي ذات الصلة بالمساعدة القانونية المتبادلة”.