مناقشة تعزيز منظومة «الدفع الرقمي» داخل ليبيا

عقد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية “المستشار المالي لرئيس الوزراء”، محمد الشهوبي، اجتماعاً مع “الرئيس الإقليمي لشركة فيزا (VISA) لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، أندرو توري”.

وناقش الجانبان “سبل تعزيز التعاون المشترك، خصوصاً في مجالات الدعم التقني للنظام المالي، وتطوير المدفوعات الحكومية الإلكترونية”.

كما تناول الطرفان “مساهمة الشركة في دعم وتحديث البنية التحتية لقطاع الاتصالات، بما يسهم في تعزيز منظومة الدفع الرقمي داخل ليبيا”.

يذكر أن ليبيا كثّفت خلال الآونة الأخيرةن إجراءاتها تجاه تطوير أنظمة وخدمات الدفع الالكتروني وتطوير البنية التحتية، بهدف تحسين جودة الخدمات والرفع من مستواها وفقاً لأفضل المعايير، وتنويع الخدمات وتطويرها.