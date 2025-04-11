مناقشة تفعيل الاتفاقيات مع تركيا وفتح آفاق للتعاون بالمجالات الاقتصادية والتجارية

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد علي الحويج، سفير الجمهورية التركية لدى ليبيا، غوفين بيجيتش، يرافقه المستشار الاقتصادي بالسفارة التركية السيد يوسف يلدز، بمقر ديوان الوزارة.

ويأتي هذا اللقاء “في إطار التحضير للزيارة المرتقبة لوزير التجارة التركي إلى ليبيا، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين”.

وخلال اللقاء “جرى استعراض ومناقشة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، من بينها تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين ليبيا وتركيا، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والصناعي”.

كما تم التأكيد على “أهمية التنسيق المشترك بين الجانبين لضمان نجاح الزيارة المقبلة لوزير التجارة التركي، وتحقيق نتائج إيجابية تخدم مصالح البلدين، وتسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية”.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع “على أهمية استمرار العمل على تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين ليبيا وتركيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية الاستثمارية، بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين”.

كما تم الاتفاق على “إعداد برنامج متكامل لزيارة وزير التجارة التركي إلى ليبيا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، والجهات التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، بما يضمن تنظيم الزيارة بصورة ناجحة تحقق الأهداف المرجوة منها”.

وحضر اللقاء “من الجانب الليبي مسؤول مكتب التعاون الدولي بالوزارة، ومدير مكتب الوزير ومسؤول الملف التركي.