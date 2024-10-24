مناقشة تفعيل المجلس الليبي الأمريكي للتجارة والاستثمار

في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، عقد وفد رفيع المستوى من حكومة الوحدة الوطنية، اجتماعا مع سونيا فرانسيسكي، مديرة شؤون الشرق الأوسط بمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR)، الذي يتبع الرئاسة الأمريكية ويختص بتطوير السياسات التجارية الأمريكية، التفاوض على الاتفاقيات التجارية، وحل النزاعات التجارية الدولية.

وتركزت المحادثات على “تفعيل المجلس الليبي الأمريكي للتجارة والاستثمار، الذي أُنشئ بموجب الاتفاقية الإطارية للتجارة والاستثمار بين البلدين (TIFA). وقد أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتسمية الجانب الليبي في المجلس، مما يعكس التزام الحكومة بتفعيل الاتفاقية ومتابعة تنفيذها بشكل فعال”.

وناقش الجانبان “سبل تسهيل دخول الشركات الأمريكية إلى السوق الليبية، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة، النفط والغاز، البنية التحتية، الموانئ، والاتصالات. وشدد الجانبان على أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق التقدم في كلا البلدين”.

كما اتفق الطرفان على “عقد اجتماعات فنية قريبة لتحديد أولويات التعاون ومناقشة مواضيع أخرى ذات اهتمام مشترك، إلى جانب البدء في تنفيذ خطط العمل المشتركة”.

وأعرب الجانب الأمريكي عن “استعداده لتفعيل الاتفاقيات الثنائية ودعم نشاط المجلس الليبي الأمريكي للتجارة والاستثمار، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين”.

هذا وضم الوفد الليبي وزير المواصلات، وزير النفط والغاز المكلف، وكيل وزارة الاقتصاد، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ورئيس الفريق التنفيذي لمتابعة المشروعات الاستراتيجية ومدير الإدارة الاقتصادية بمجلس التطوير الاقتصادي الاجتماعي.