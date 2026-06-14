مناقشة تفعيل مبادرة «الإسكان الشبابي».. الحكومة تؤكد دعمها

استقبل وزير الشباب في حكومة الوحدة الوطنية هيثم الزحّاف، بمقر وزارة الشباب، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، وذلك في إطار متابعة الدعم الحكومي الموجه للقطاع الشبابي والاطلاع على برامج ومبادرات الوزارة للعام 2026، بحسب ما أعلنت وزارة الشباب الليبية.

وخلال اللقاء، جرى استعراض خطط وزارة الشباب المتعلقة بتأهيل المجالس المحلية للشباب، إلى جانب مناقشة آليات تفعيل مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي عبر مصرف الادخار والاستثمار العقاري.

كما تناول الاجتماع برنامج موسم الصيف وما يتضمنه من أنشطة تعليمية وترفيهية تستهدف تمكين الشباب ومنحهم فرصًا للتعلم والتطوير، إضافة إلى بحث دعم المبادرات والمشاريع الشبابية تحت مظلة الدولة عبر المنصة الوطنية للمشاريع والمبادرات الشبابية.

وأكد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء خلال اللقاء حرص الحكومة على مواصلة دعم القطاع الشبابي باعتباره ركيزة أساسية في بناء المستقبل، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والشباب لضمان استدامة البرامج والمبادرات.

هذا ويشهد قطاع الشباب في ليبيا خلال السنوات الأخيرة توسعًا في البرامج الحكومية الهادفة إلى تمكين الفئة الشبابية، من خلال مبادرات تتعلق بالإسكان والتدريب ودعم المشاريع الصغيرة، إلى جانب تنظيم أنشطة موسمية تسعى إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وبناء قدرات الشباب في مختلف المجالات.