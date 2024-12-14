مناقشة تنظيم أوضاع «العمالة الأجنبية» في ليبيا

التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، مع القائم بأعمال سفارة جمهورية إندونيسيا لدى ليبيا، ديدي الرفاعي، والوفد المرافق له، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك وتنظيم أوضاع العمالة الإندونيسية في ليبيا.

وأكد الوزير خلال اللقاء “حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الجانب الإندونيسي في إطار تنظيم سوق العمل، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من منصة “وافد” لتسهيل إجراءات استقدام العمالة وضمان حقوقها بما يحقق التوازن بين احتياجات السوق و المعايير الدولية”.

من جانبه، أثنى ديدي الرفاعي، “على جهود الوزارة في تطوير آليات تنظيم العمالة، مشيرًا إلى أن السفارة الإندونيسية تسعى للتنسيق مع الوزارة لضمان توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للعمالة الإندونيسية، مع تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل المهني”.

وفي ذلات السياق، عُقد في العاصمة طرابلس الاجتماع التنفيذي الثالث لحوكمة تنقل وإقامة وعمل العمالة الأجنبية، بحضور وزير العمل والتأهيل، المهندس علي العابد الرضا وبمشاركة الدكتور أحمد عمر الترهوني رئيس مجلس إدارة مصرف الساحل والصحراء للتجارة والاستثمار وعدد من المسؤولين، كما شهد الاجتماع حضور مدير عام مصرف الواحة، ومدير عام مصرف الساحل والصحراء النيجر والفريق المصاحب وممثلي السفارة السودانية في ليبيا، بالإضافة حضر الاجتماع رئيس مجلس ادارة صندوق تنمية الموارد البشرية وعدد من مديري الادارات بالوزارة.

وتم خلال الاجتماع “مناقشة مشروع “المنظومة المتكاملة لإدارة محفظة العمل والتشغيل الذكية”، والذي يتضمن منصة “وافد” الرقمية الرئيسية ومنصات جسر وافد الفرعية الخدمية التي تهدف إلى تنظيم وتوثيق وحوكمة حركة العمالة الأجنبية في ليبيا مع ضمان تحقيق الشفافية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتنقل وإقامة وآلية الحوالات المالية عبر المصارف الواقعة في إطار الدول الأعضاء بتجمع س.ص، وبما يعزز من كفاءة سوق العمل ويدعم الاقتصاد الوطني”.

وأكد “على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المشاركة وتكامل الجهود لإنجاح هذا المشروع الحيوي، مشيرًا إلى دوره في تحسين بيئة العمل في ليبيا وتعزيز جاذبيتها للاستثمار”.

اجتماع تنفيذي لحوكمة تنقل وإقامة وعمل العمالة الأجنبية في ليبيا طرابلس| ديسمبر 2024 عُقد اليوم في العاصمة طرابلس… تم النشر بواسطة ‏وزارة العمل والتأهيل – ليبيا‏ في السبت، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤