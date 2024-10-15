مناقشة تنظيم العمالة المصرية في ليبيا

التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد الرضا، مع القائم بالأعمال بسفارة جمهورية مصر العربية في طرابلس، تامر الحفني، وذلك لمناقشة سبل تنظيم تواجد العمالة المصرية في ليبيا، وحثها على تسوية أوضاعها القانونية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء، “على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال تنظيم العمالة، مشيرين إلى الدور الفاعل لمنصة “وافد” التي أطلقتها الوزارة لتسهيل إجراءات تسجيل وتسوية أوضاع العمالة الأجنبية، بما في ذلك العمالة المصرية”.

وشدد الرضا، على “ضرورة التزام العمالة المصرية بالإجراءات القانونية المعمول بها في ليبيا، بهدف تحسين بيئة العمل وتوفير فرص قانونية وآمنة لجميع العاملين”.

من جانبه، أثنى الحنفي، “على جهود وزارة العمل في تنظيم سوق العمل الليبي، معرباً عن استعداد السفارة المصرية لتقديم الدعم اللازم لضمان حقوق العمالة المصرية وتسهيل إجراءاتهم القانونية”.