مناقشة تنمية مهارات «الموظفين الدبلوماسيين» في وزارة الخارجية

عُقد الاجتماع الأول للجنة التدريب العليا في وزارة الخارجية والمغتربين بحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين، امحمد سعيد زيدان، وبحضور أعضاء اللجنة.

ويأتي هذا الاجتماع في “إطار حرص وزارة الخارجية والتعاون الدولي على تنمية مهارات الموظفين الدبلوماسيين بالوزارة”.

وخلال الاجتماع، استعرض الوكيل وأعضاء اللجنة “مقترح الخطة التدريبية لعام 2025، مؤكدًا على تكثيف الجهود والارتقاء بكفاءة الموظفين في عدد من المجالات، بما يسهم في تحسين الأداء العام بالوزارة”.