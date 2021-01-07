مناقشة خارطة طريق لإصلاح وتنمية وتطوير قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة

عُقِد اليوم الأربعاء، بفندق كورنثيا في العاصمة طرابلس، اجتماع الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء.

وترأس رئيس الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبد السلام كاجمان، الاجتماع الذي عقدته الجمعية بحضور كل من وكيل وزارة المالية، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، والمدير العام، ومستشار المجلس الرئاسي للشؤون الفنية والأعمار، وعن طريق تقنية الفيديو نوري العبار رئيس مركز دعم القرار التابع لحكومة الوفاق الوطني، والمختصين من البنك الدولي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ويأتي الاجتماع لمناقشة خارطة الطريق لإصلاح وتنمية وتطوير قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة.

واستعرض مجلس إدارة الشركة أمام الحضور خطة الإصلاح التي تضم العديد من البرامج والمشروعات حسب القدرات الإنتاجية للطاقة الكهربائية من خلال برامج الصيانة والتطوير لوحدات الإنتاج و تفعيل المشروعات المتعاقد على تنفيذها في السابق، وصيانة منظومات النقل والتوزيع والتحكم في الطاقة الكهربائية من أجل تحسين أداء الشبكة العامة وخفض ساعات الانقطاع، والتأكيد على إعادة هيكلة القطاع وتنظيمه بما يتماشى والتطورات العالمية في هذا المجال.

فيما استعرض المختصون من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برامج خطه إصلاح وتنمية قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة التي تم الانتهاء من إنجازها سنه 2018 التي اعتمدت من قِبل الجمعية العمومية للشركة وتحتوي على عديد البرامج منها” إنشاء هيئه تنظيم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وإعداد قانون الكهرباء، وتحسين قدرات إنتاج الطاقة الكهربائية بالشبكة العامة ، وتنمية الموارد البشرية وغيرها من البرامج التي تهدف لتطوير قطاع الكهرباء في ليبيا.

وأكد المجتمعون على الاستمرار في التعاون مع المؤسسات الدولية العاملة في مجال الكهرباء وتحديث الدراسات والخطط والمساهمة في إدارة وتنفيذ خارطة الطريق لإصلاح وتنميته وتطوير قطاع الكهرباء، ومطالبة الشركة إعداد خطه تفصيلية لخارطة طريق إصلاح قطاع الكهرباء وتقديمها للجمعية العمومية ولمجلس الوزراء لاعتمادها.

كما طالب المجتمعون مجلس إدارة الشركة الإسراع في إعداد الميزانية التقديرية لتنفيذ خطه الإصلاح والتنمية والإسراع في استكمال أعمال الصيانة والعمرات والتجديد لوحدات التوليد بالشبكة العامة للكهرباء طبقا للخطط والبرامج المعتمدة والإسراع في استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية المتوقفة والمشروعات التي تم التعاقد على تنفيذها خلال الفترة الماضية، وتنفيذ مشروعات الطاقات المتجددة طبقا للخطط والبرامج المعتمدة طبقا للمقترح المعد من قِبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

مناقشة خارطة طريق لإصلاح وتنمية وتطوير قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة في اجتماع موسع . عقد اجتماع موسع صباح يوم… تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في الخميس، ٧ يناير ٢٠٢١