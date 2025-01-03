مناقشة خطة استكمال «تأهيل الكوادر القيادية» للتعليم الأساسي والثانوي

عقد مدير عام مركز التطوير في وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، محمد إبراهيم غومة، اجتماعًا لمناقشة خطة استكمال المرحلة الثانية من الدورة التدريبية الخاصة التعليم الأساسي والثانوي، وذلك في إطار خطة الوزارة الرامية لتأهيل القيادات التعليمية وتعزيز جودة التعليم.

وقدم عامر شادي المقترح التفصيلي للمرحلة الثانية، بحضور مدير إدارة التخطيط والتطوير، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ومدير إدارة شؤون التدريب.

وشملت المناقشات استعراض محاور البرنامج التدريبي وأهدافه، التي تركز على تعزيز المهارات القيادية والإدارية لدى مديري المدارس.

كما تم استعراض مقترح إعداد المدرب الفعال والمحاضر المحترف، الذي يتضمن تدريب الكوادر على صياغة الأهداف التدريبية، إعداد الحقائب التدريبية، وتنمية مهارات الإلقاء والتدريس، بما يسهم في تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة الكوادر التعليمية.

بدوره، أكد د. محمد إبراهيم غومة خلال الاجتماع أهمية استكمال هذه البرامج التدريبية كجزء أساسي من خطة الوزارة لتطوير الأداء التعليمي، مشددًا على أن تأهيل الكوادر القيادية والمدربين يُعد خطوة محورية نحو تحقيق أهداف تحسين جودة التعليم وبناء بيئة تعليمية متكاملة.