‎مناقشة خطة الاستجابة لـ«اللاجئين السودانيين» في ليبيا

‎نظمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ورشة عمل في طرابلس تحت عنوان “الإطار القانوني والعملي لخطة الاستجابة للسودانيين في ليبيا”.

‎وقام صلاح سعيد، من إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، بافتتاح أعمال الورشة، مؤكداً على “حرص دولة ليبيا على تعزيز التعاون المشترك في المجال الإنساني، بحضور عسير المضاعين، رئيسة بعثة مفوضية اللاجئين في ليبيا ومدير المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، سفيان بالخير، وممثلين عن وزارة الداخلية”. ‎

وتضمنت فعاليات اليوم الأول “عرضاً شاملاً للجهود المتميزة والمساعدات القيّمة المقدمة من قبل المؤسسات الليبية، كما تناولت الجلسات الأطر القانونية الدولية والإقليمية وسبل تعزيز التنسيق المشترك والذي قدمها نخبة من الخبراء القانونيين في المفوضية منهم , الدكتور ابراهيم الدراجي وفوزية استيتية”.

‎وتتواصل أعمال الورشة غداً “بمشاركة ممثلي الوزارات ووكالات الأمم المتحدة والهيئات الوطنية المعنية لمناقشة القطاعات الرئيسية لخطة الاستجابة في ليبيا، وستستمر المفوضية مع وكالات الأمم المتحدة النقاشات حول خطة الأستجابة مع السلطات المعنية والفاعلة على الأرض”.

‎نظمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم، بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الداخلية بحكومة الوحدة… تم النشر بواسطة ‏‎UNHCR LIBYA‎‏ في الاثنين، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤