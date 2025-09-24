استعدادات مكثّفة لتأمين مباراة «كأس الاتحاد الإفريقي» بطرابلس

عقد مدير أمن طرابلس، اللواء خليل وهيبة، ظهر اليوم، اجتماعًا أمنيًا موسعًا لمناقشة خطة تأمين مباراة كرة القدم التي ستجمع فريق الاتحاد الليبي مع فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي ضمن إياب المرحلة الأولى من منافسات كأس الاتحاد الأفريقي، ستُقام المباراة على أرضية ملعب طرابلس الدولي بحضور عدد من المسؤولين الأمنيين.

وحضر الاجتماع مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية ورئيس مكتب العلاقات العامة بالمديرية، إلى جانب ممثلين عن العديد من الأجهزة الأمنية والإدارات ذات الصلة.

ومن بين هذه الأجهزة هيئة السلامة الوطنية، جهاز الأمن الداخلي، جهاز المباحث الجنائية، جهاز الحرس البلدي، الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، الإدارة العامة للشرطة الكهربائية، الإدارة العامة للدعم المركزي، إدارة العلاقات والتعاون، إدارة شؤون المرور والتراخيص، مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية، ومكتب المناوبة والتنسيق بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى جهاز الإسعاف والطوارئ ومركز الطب الطوارئ والدعم.

وتم خلال الاجتماع استعراض تفاصيل خطة التأمين الخاصة بالمباراة التي ستقام بحضور الجمهور في المدينة الرياضية يوم الجمعة المقبل.

وأكد المشاركون على أهمية تكاتف الجهود بين جميع الأجهزة الأمنية لضمان إنجاح الحدث الرياضي في أجواء يسودها الأمن والانضباط.